Игорь Артамонов и Алексей Миллер подписали программу, согласно которой Липецкая область будет газифицирована на 100%

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.

Об этом сегодня сообщил председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе видеовстречи с руководителем Липецкой области Игорем Артамоновым.

За последние пять лет компания инвестировала в газификацию Липецкой области 1 млрд 301 млн рублей. Было построено 45 газопроводов общей протяжённостью более 264 километров. Уровень газификации региона вырос на 10,5% и на сегодняшний день составляет 90,5%.

Игорь Артамонов и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Липецкой области на 2021-25 годы. Она предусматривает двукратное увеличение инвестиций «Газпрома»– до 2 млрд 649 млн рублей. Планируется реконструкция и техническое перевооружение четырёх газораспределительных станций, строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газификация восьми населённых пунктов. До 2025 года газ поступит к крупным промышленным и сельскохозяйтсвенным объектам, продолжится газификация сельских территорий. К 2025 году общий уровень газификации Липецкой области составит 100%.

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