К Новому году в Липецке и области заготовят 30 тыс. елей и сосен

Елки и сосны к Новому году выращивают на специальных плантациях в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В лесах Липецкой области начали пилит сосны и ели к Новому году. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в этом году планируют заготовить 30 тыс. деревьев. Их выращивают на специальных новогодних плантациях. Продавать елки начнут в середине декабря.

Напомним, что перед зимними праздниками областное управление лесхоза совместно с региональным УМВД России следят за незаконной вырубкой деревьев. Весь декабрь в лесах будут дежурить мобильные группы, а также лесники с полицейскими. За незаконную вырубку елей и сосен возможна как административная, так и уголовная ответственность. В зависимости от причиненного ущерба окружающей среде.

Кстати, в Липецке уже вовсю готовятся к празднику. В городе устанавливают световые конструкции, новогодние деревья. Подробности здесь.