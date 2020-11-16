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К Новому году в Липецке и области заготовят 30 тыс. елей и сосен

За незаконную вырубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Елки и сосны к Новому году выращивают на специальных плантациях в Липецкой области

Елки и сосны к Новому году выращивают на специальных плантациях в Липецкой области

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В лесах Липецкой области начали пилит сосны и ели к Новому году. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в этом году планируют заготовить 30 тыс. деревьев. Их выращивают на специальных новогодних плантациях. Продавать елки начнут в середине декабря.

Напомним, что перед зимними праздниками областное управление лесхоза совместно с региональным УМВД России следят за незаконной вырубкой деревьев. Весь декабрь в лесах будут дежурить мобильные группы, а также лесники с полицейскими. За незаконную вырубку елей и сосен возможна как административная, так и уголовная ответственность. В зависимости от причиненного ущерба окружающей среде.

Кстати, в Липецке уже вовсю готовятся к празднику. В городе устанавливают световые конструкции, новогодние деревья. Подробности здесь.