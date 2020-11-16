Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 ноября 2020 года: выписали 35 человек

Еще 35 липчан побороли коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 ноября 2020 года составило 7 687 человек. За сутки медики выписали еще 35 жителей региона. Они здоровы.

За время пандемии в Липецкой области зарегистрировали 9 621 случай заражения COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 99 человек. Лидирует по числу заболевших, как и прежде, Липецк - выявили 42 зараженных. На втором месте Грязинский район - 34. В Ельце зафиксировано 6 новых случаев. В Липецком районе - 5. В Задонском, Становлянском и Усманском районе по 2 зараженных. В Воловском, Данковском, Елецком, Краснинском, Тербунском и Чаплыгинском - по 1.

На лечении находятся 1 848 человек. Из них 1 187 пациентов медики наблюдают на дому. Остальных положили в больницу - 661 жителя. Не удалось спасти 86 липчан.