Во вторник 7 улиц Липецка останутся без света, 5 - без воды

Липчан просят заранее запастись питьевой водой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 17 ноября, в Липецке ожидается отключение света и воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без электроснабжения останутся жители частного сектора: улицы Новая, 20, 21; Прудная, Жактовская, Рудничная, Рябиновая, Техническая, переулок Узорный.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улицы Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14-16, 16а; 50 лет НЛМК, 1-3, 1а, 1б/3, 2а-2г, 3а, 4а, 5, 5а/1, 5а, 6б, 7-13, 11а, 13а, 13б/1, 15, 15а, 17-24, 17а, 21а, 22а, 12а, 33, 33б, 35, 33а, 31б/1, 31б, 31а, 31в; ул. Фрунзе, 91.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохну в частном секторе по улице Сливовая, переулок Каштановый.

Воду подвезут к дому №15 по улице Лутова. Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175, а также на официальных страницах компании в соцсетях.