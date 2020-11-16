В Липецкой области в доме нашли гранату времен Великой Отечественной войны

В Липецкой области нашли ручную гранату Фото: УГПСС Липецкой области

В этот понедельник, 16 ноября, в Липецкой области обнаружили боеприпас. Его нашли в Задонском районе, в одном из домов недалеко от Железнодорожной станции Улусарка.

Взрывоопасный предмет оказался ручной гранатой РГД-33 времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, боеприпас изъяли и вывезли на полигон Липецкого района. В 14.30 этого дня группа аварийно-спасательного отряда уничтожила гранату.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". При обнаружении взрывоопасных предметов тоже. Боеприпасы нельзя трогать руками, перекатывать с места на место, бросать в воду или оставлять вблизи костра. Запрещается закапывать их в землю.