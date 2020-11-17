Под Липецком ВАЗ врезался в столб: есть пострадавшие

ДТП в Хлевенском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 807 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 32 человека не пристегнулись. Автомобилисты 459 раз превысили допустимую скорость. Произошло 33 аварии, в которых никто не пострадал.

В минувший понедельник, 16 ноября, в Ельце на нерегулируемом пешеходном переходе ВАЗ-2115 сбил 73-летнюю женщину. ДТП случилось на улице Спутников. Пострадавшую с травмами госпитализировали. За рулем машины была 27-летняя девушка.

В Хлевенском районе на трассе Усмань - Поддубровка - Воробьевка ВАЗ-2115 врезался в световую опору. Личность водителя устанавливают. Его пассажиров - 37-летний мужчина и 43-летняя женщина госпитализировали с травмами.

В тот же день в Липецке на улице Вермишева сбили 47-летнего мужчину. Автомобилист скрылся. Пешехода доставили в больницу.