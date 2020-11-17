Под Липецком почти неделю ищут пропавшую женщину

В Липецкой области ищут женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 35-летнюю женщину. В селе Дуброво Тербунского района пропала Александрова Олеся Владиславовна. С 12 ноября о ее местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Была одета: черное пальто, зеленые джинсы, черные сапоги.

Просьба ко всем, кто видел Олесю Александрову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры поискового отряда"Лиза Алерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.