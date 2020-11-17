В Липецке автобусы перестанут останавливаться у Кольцевой

Из-за ремонтных работ на Кольцевой в Липецке изменится маршрут некоторых автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 17 ноября, в Липецке в районе Кольцевой площади стартуют ремонтные работы. Из-за этого автобусы не будут останавливаться на одноименной остановке.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы также внесут изменения в маршруты автобусов №28 и №302. К транспорта №302 изменится конечная остановка. Теперь автобусы будут доезжать лишь до пункта "улица Индустриальная".

Общественный транспорт №28, двигаясь в сторону Сырского Рудника, будет останавливаться возле дома №39 по улице Водопьянова. А в сторону НЛМК - на остановке "Музыкальное училище" и "улица Индустриальная".

Напомним, что в минувший понедельник, 16 ноября, по Липецку ездил автобус без стекла в салоне. Оказалось, что его разбил один из пассажиров. Злодея ищут.