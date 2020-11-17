Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 17 ноября 2020 года: заболел 101 человек

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области перевалило за сотню Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось. За минувшие сутки в диагноз подтвердился у 101 пациента. Это новый "рекорд" для региона. По состоянию на этот вторник, 17 ноября, в Липецкой области выявили 9 722 случая заболевания COVID-19.

Напомним, что накануне показатель был ниже - 99 зараженных. Большинство из них оказались жителями областного центра - 42. Еще 34 случая зафиксировали в Грязинском районе. В Ельце заболели 6 человек.

С начала пандемии выздоровели 7 687 липчан. Лечение продолжают 1 848 пациентов. У 1 187 из них коронавирус протекает в легкой форме, поэтому они находятся дома. Остальных положили в больницу.

Не удалось спасти 88 жителей Липецкой области. За сутки скончались двое - мужчина из Лебедянского района и жительница Ельца. Подробности здесь.