Под Липецком пожарные тушили загоревшийся ВАЗ

В Липецкой области сгорел ВАЗ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший понедельник, 16 ноября, в Липецкой области произошел пожар. В Грязях на улице Кирова вспыхнул автомобиль. Сообщение о случившемся поступил спасателям в 21.30.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на место происшествия прибыло одно отделение пожарной охраны. В тот момент передняя часть ВАЗ-2114 была полностью охвачен огнем. Пожарные ликвидировали возгорание. К счастью, никто из людей не пострадал. Но сгорел салон и моторный отсек.

Как стало известно "КП-Липецк", пожар мог начаться из-за короткого замыкания. Точные причины возгорания будут известны позднее. Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.