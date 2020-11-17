Случайное знакомство в кафе обошлось липчанке в 9300 рублей

Под Липецком рецидивистка украла у посетительницы кафе банковскую карту Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в отдел полиции Ельца обратилась 34-летняя женщина. В заявлении она указала, что у нее пропала банковская карта.

Оказалось, что на днях в одном из кафе города потерпевшая познакомилась с женщиной. Они мило общались на протяжении всего вечера, нов какой-то момент знакомая исчезла. Ельчанка подумала, что та просто ушла, не попрощавшись, и продолжила отдыхать.

На следующий день горожанка начала получать смс о списания денег с карты. Она полезла в сумку, но там банковской карты не было. Тогда она все поняла и заблокировала счет.

Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, быстро установили личность подозреваемой. Стражи порядка задержали 35-летнюю жительницу Елецкого района, ранее судимую. Она во всем призналась.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, негодяйка прошлась по магазинам на 9 300 рублей. В отношении нее возбудили уголовное дело по п."г" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета".