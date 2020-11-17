В Нижнем парке Липецка обосновалось семейство пингвинов

К Новому году в Нижнем парке установили пингвинов Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Подготовка к Новому году в Липецке идет полным ходом. В этот вторник, 17 ноября, в Нижнем парке появились полярные жители. На площади перед сценой установили семейство пингвинов. По данным пресс-службы мэрии, рядом появится надпись "С Новым Годом". Затем рабочие примутся собирать елочный шар.

Одновременно в парках города устанавливают новогодние елки. В Нижнем на дерево уже вешают шарики и гирлянды. В Быхановом саду только собирают конструкцию. Также загорятся праздничные огни на 27 городских елках.

Как и в прошлом году, у ДС "Звездный" можно будет сфотографироваться с белыми медведями - мамой и медвежонком. Рядом с Комсомольским прудом поставят карету, снеговиков. А композиция "Камин" переедет к светящемуся зайчику у ОЦКНТиК на улице Космонавтов.

На центральной аллее парка "Сокол" зажгутся 14 снежинок. У входа появятся веселые колокольчики, а еще буквы "С Новым Годом". Порадует липчан и традиционная иллюминация на улицах города. А также сверкающий каскад фонтанов на Петровском спуске.

Когда выпадет снег, жителям Липецка скучать не придется. Горожане смогут покататься на коньках в Нижнем парке и парке Победы. В Быхановом саду стартует прокат лыж и тюбингов. На Липецком городище можно будет взять на прокат сноуборд, тюбинг или лыжи. Там же заработает аттракцион "Беличье колесо".