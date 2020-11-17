Карта распространения коронавируса в Липецкой области на 17 ноября 2020 года

Стала известна подробная информация о количестве зараженных коронавирусом в Липецкой области на 17 ноября 2020 года. В этот день регион побил рекорд по числу людей с COVID-19, перешагнув отметку в 100 человек за сутки.

Исходя из последних 101 зараженных, коронавирус распространяется по районам области следующим образом: 44 заболевших – Липецк; Елец – 11; 9 – Грязинский район; по 7 человек – Елецкий, Краснинский и Хлевенский районы; по 4 – Лев-Толстовскийи и Усманский; 2 заболевших в Липецком районе и по одному – в Добринском, Добровском, Задонском, Измалковском, Становлянском и Чаплыгинском районах.

Вместе с тем за текущие сутки выздоровели 22 человека. В сего с начала пандемии заразились 9722 жителя региона, вылечили – 7716 человек, 88 – умерли.

На данный момента на лечении остаются 1918 липчан. 534 больных находятся в коронавирусных госпиталях, остальные получают лечение на дому.