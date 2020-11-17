«Открытие» продлевает специальные условия ипотеки

Число россиян, купивших жилье по программе, становится все больше

- Ипотека с господдержкой пользуется большим спросом у россиян, и мы рады предложить нашим клиентам одни из лучших условий по программе на рынке, - говорит Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Напомним, программа предусматривает покупку квартиры в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и 6 миллионов для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса – от 15%. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%. Стать заемщиком по госпрограмме может любой россиянин вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

Важно, что банк предлагает безвизитную технологию выдачи ипотечных кредитов. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн. Что касается оформления сделки, то это можно сделать на территории застройщика или в любом другом удобном месте – необходимые документы на подпись привезет сотрудник банка.