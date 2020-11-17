Пропавшую под Липецком женщину нашли задушенной в сарае частного дома

Нашли тело женщины Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области нашли мертвой пропавшую накануне женщину. 35-летняя липчанка пропала в селе Дуброво Тербунского района еще в прошлый четверг, 12 ноября. После того, как родственники забили тревогу, волонтеры распространили ориентировки и к поискам подключились правоохранительные органы.

Тело женщины обнаружили в этот вторник, 17 ноября, в том же селе в частном доме. На теле присутствовали признаки насильственной смерти. Подозреваемого вычислили в этот же день.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, им оказался 27-летний житель Тербунского района. В отношении него возбудили дело по 105 статье УК – убийство.

По версии следствия, 12 ноября, между мужчиной и жертвой возник конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры парень задушил женщину и спрятал ее труп в сарае. Он уже во всем сознался.