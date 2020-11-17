В сгоревшем доме под Липецком нашли тело женщины

Под Липецком в сгоревшем доме нашли тело женщины Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Трагический пожар случился этим вечером, в Задонском районе Липецкой области. Там в селе Каменка загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 18.20 вечера. На место происшествия выехали несколько отделений пожарных и спасателей.

Личность погибшей и причины пожара устанавливают Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар удалось ликвидировать. Но при разборе завалов на месте нашли тело женщины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, причины возгорания устанавливаются.

О происшествии также сообщили в правоохранительные органы. По факту гибели человека проводится проверка. Еще предстоит установить точную причину смерти и личность погибшей. Предположительно это была хозяйка сгоревшего дома.