У липчанина в доме нашли почти 10 килограмм марихуаны

Крупную партию наркотиков изъяли сотрудники полиции у 47-летнего жителя Липецкого района. В поле зрения полиции ранее судимый мужчина попал еще в сентябре. Накануне в доме липчанина прошел обыск.

В одной из комнат дома и на чердаке оперативники нашли около 300 свертков с наркотиками. Экспертиза показала, что это марихуана общим весом 9.7 килограмм, что квалифицируется как крупный размер.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК – приобретение и хранение в крупном размере. Следователи еще разбираются, откуда у мужчины столь крупная партия наркотиков и для чего предназначалась. На данный момент ему грозит до 10 лет тюрьмы.