Под Липецком водитель внедорожника сбил скутериста и скрылся с места ДТП

Внедорожник сбил скутериста Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецкой области задержали водителя, который сбежал с месте ДТП. Авария произошла минувшим вечером, 17 ноября в 19.30, в Хлевенском районе. Там на Центральной улице села Синдякино 62-летний мужчина на внедорожнике «Тойота Лэнд Крузер» въехал в 41-летнего скутериста.

Сразу после аварии водитель внедорожника скрылся. Как сообщили в ГИБДД региона, автоинспекторы оперативно задержали его в тот же вечер по «горячим следам». Теперь, помимо ответственности за само ДТП, водителю грозит лишение прав до полутора лет или до 15 суток ареста за оставление места аварии.

Всего за прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 5 аварий, в которых пострадали 6 человек. ДТП без пострадавших зафиксировали 28.