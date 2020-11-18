Пойманных в Липецкой области сектантов взяли под стражу на время следствия

В Липецкой области избрали меру пресечения для задержанных накануне адептов запрещенной организации «Свидетели Иеговы». Напомним, двух активных членов секты 42 и 46 лет поймали в городе Грязи, где они жили, проводили собрания и привлекали новых членов.

СК возбудил в отношении них уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК – организация деятельности запрещенного религиозного объединения. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие разбирается во всех деталях запрещенной деятельности и собирает доказательства. В ближайшее время сектантам предъявят обвинение. Обоим грозит тюремный срок от 6 до 10 лет.