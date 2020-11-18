Под Липецком женщина на иномарке влетела в грузовик – пострадали 2 человека

Серьезная авария произошла вечером 17 ноября вечером на трассе Хлевное – Липецк после 19.00. 52-летняя женщина на «Ниссане» влетела в грузовой рефрижератор, за рулем которого был 40-летний мужчина. В этой аварии пострадала сама водитель и ее 79-летняя пассажирка, обеих увезли в Больницу.

В те же сутки днем в самом Липецке на Советской улице столкнулись «Рено» с 40-летним водителем и «Мицубиси» под управлением 51-летнего мужчины. В этой аварии пострадала 46-летняя пассажирка второй машины. Обошлось без серьезных травм – женщине оказали помощь и отправили домой.

Как сообщает ГИБДД региона, предварительно причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.

Всего за сутки на дорогах региона пострадали человек, включая сбитого в Хлевенском районе скутериста. Кроме этого автоинспекторы выявили 389 нарушений ПДД. Три водителя попались пьяными за рулем, 60 человек – забыли пристегнуть ремни безопасности.