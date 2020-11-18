В Липецке на 1.5 месяца оштрафовали более 100 водителей автобусов без масок

В Липецке продолжаются рейды по маскам в автобусах Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте и других местах массового скопления людей. Ношение масок стало обязательным этой осенью, когда в регионе снова ухудшилась ситуация по коронавирусу.

По данным пресс-службы мэрии, за полтора месяца контролеры проверили более 20 000 автобусов и 5000 магазинов и торговых центров. В результате рейдов на пассажиров без масок составили 36 протоколов, на водителей автобусов – более 100. Также больше сотни штрафов за нарушение режима выписали покупателям и продавцам.

Отметим, что все протоколы передают в суд и окончательное решение принимают уже там. Согласно постановлению, штраф для водителей, пассажиров, продавцов и покупателей без масок составляет до 30 000 рублей. При этом отдельный штраф за клиента или сотрудника без маски предусмотрен для предприятий – он составляет от 100 до 300 тыс. рублей.

Контролеры отмечают, что большинство соблюдают режим, но люди без масок или с неправильно надетыми масками все еще встречаются. Поэтому проверки будут продолжаться.