На 18 ноября 2020 года в Липецкой области 103 новых случая заражения коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 18 ноября 2020 года продолжает расти. За текущие сутки в регионе зарегистрировали 103 новых случая заражения COVID-19. Напомним, что днем ранее был 101 человек с подтвержденным диагнозом.

На данный момент общее количество заболевших в Липецкой области с начала пандемии составило 9825 человек. Выздоровели 7716 жителей региона и 88 человек умерли.

С учетом новых подтвержденных диагнозов COVID-19 на данный момент в Липецкой области активно заражены коронавирусом 2021 человек. Около 25% из них, более 500 человек, лежат в инфекционных госпиталях. Остальные переносят вирус в легкой форме и лечатся на дому.