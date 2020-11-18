Как открыть карантинный больничный в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецкой области продолжает действовать обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Все предприятия обязаны перевести людей пенсионного возраста на удаленную работу или отправить на больничный.

Причем для оформления больничного в данном случае не нудно никуда идти и ничего сдавать, все делается в электронном виде. Специальные больничные с кодом «03» – карантин, можно открыть с 19 ноября по 2 декабря.

Для этого работодателям нужно направить в региональный Фонд соцстраха реестры на сотрудников пенсионного возраста, которые не работают на удаленке, не находятся в отпуске или на больничном по другим причинам.

– После внесения данных пожилым людям больничный открывают автоматически, – пояснила заместитель управляющего Липецким региональным отделением ФСС РФ Наталья Перова.

Карантинный больничный оплачивается, как и любой другой – при стаже более 8 лет в 100% размере. За основу берут среднемесячный заработок, но не более 69961,65 рублей в месяц. Деньги поступят в течение 7 дней с момента оформления больничного.

Более подробно о том, как открыть коронавирусный больничный в Липецке, не выходя из дома, можно узнать на сайте соцстраха или по телефону горячей линии 23-94-09. Туда же можно пожаловаться на работодателя, который не принимает электронный листок.