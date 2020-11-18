Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 ноября 2020 года составило 84 человека

В Липецкой области за сутки выздоровели 84 человека Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 ноября 2020 года увеличилось. За минувшие сутки медики выписали 84 пациентов, которые переболели COVID-19. Всего в Липецкой области выздоровели 7 800 человек.

Напомним, что в эту среду в регионе поставлен новый "рекорд" по числу зараженных - 103 новых случая за сутки. В Липецке заболели 42 жителя. В Грязинском районе - 17. В Елецком районе диагноз подтвердился у 9 человек. В Липецком районе - у 6. В Хлевенском районе 5 заболевших. В Задонском и Лев-Толстовском районах - 4. В Измалковском и Лебедянском районах по 3 новых случая. В Ельце, Данковском, Краснинском и Становлянском районах - по 2. В Воловском и Тербунском районах - по 1.

За весь период пандемии в Липецкой области заболели 9 825 человек. Лечение продолжают 1 937 липчан. Из них 1 220 находятся дома. Остальные 717 пациентов в больницах. Умерли 88 человек.