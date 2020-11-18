Под Липецком браконьер «перепутал» косулю с зайцем и пытался сбежать от охотинспекторов

В Липецкой области браконьеру не удалось избежать уголовной статьи. Сам инцидент произошел в конце прошлого года в Усманском районе. В лесу в районе села Боровое инспекторы охотнадзора заметили, как мужчина тащит тушу косули. Увидев инспекторов, охотник бросил ружье и тушу зверя, и попытался сбежать. Не получилось.

В ходе проверки выяснилось, что у липчанина есть лицензия только на охоту на зайцев и лисиц. Материалы передали в правоохранительные органы, где охотнику удалось убедить дознание, что он перепутал косулю с зайцем и дело возбуждать не стали.

Но прокуратура с этим не согласилась. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нанесенный природе ущерб оценили в 120 000 рублей. Также по закону запрещено стрелять по неясно видимой цели, и забирать добычу можно только при наличии лицензии.

В итоге дело возбудили по части 1 статьи 258 УК – незаконная охота с причинением крупного ущерба. Браконьеру грозит до 2 лет, кроме этого ему предстоит возместить весь ущерб.