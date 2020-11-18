В четверг в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду

В Липецке ожидаются отключения воды и света Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 19 ноября, в некоторых домах Липецка не будет света, холодной и горячей воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера свет отключат в частном секторе по улицам Поселковая, Паровозная, Ударников, а также в домах №8, 12 и 14 по проспекту Мира.

С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц 60 лет СССР, 20, 20а; Меркулова, 29, 31, 33, 35; Доватора, 2, 4/1, 4, 6, 8; Папина, 9; Юных Натуралистов, 13; Гоголя, 2; Б. Хмельницкого, 3, 3а; Ботаническая, проезд Боевой.

С 10 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат в доме №36/4 по улице Космонавтов. А с 8 вечера 19 ноября до 10 утра 20 ноября горячей воды не будет по улице Центральная, 8-12, 14-16.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: улица Буденного, Семашко, 5; Космонавтов, 34/2, 36/2-36/4, 48/2, 46/2-46/4, 44/2, 42/2; Титова, 8, 10, 15, 13, 11/2, 9/1-9/6, 7/1-7/5, 6/1-6/3, 3/2, 3/3; Терешковой, 14/2, 14/3, 12, 10, 14, 16, 16а, 6а, 10/1-10/3, 6, 6/2, 4/2; Гагарина, 111/1, 111/2, 125, 125/1, 125/2, 123, 117а, 121/1, 121/2, 123/2, 119/1, 119/2, 113, 115,/1, 115/2, 117, 109, 107/1- 107/3.

На этот же период времени краны пересохнут в селе Сырское: улицы Ленина, Гагарина.

Воду подвезут по адресам: улица Буденного, 181; Ленина, 7; Семашко, 5; Титова, 8; Гагарина, 123/3; Космонавтов, 36/3; переулок Виноградный,16.

Более подробная информацию по отключениям по телефонам: 175 и 236-175.