Липчанин признался женщине в убийстве ее мужа

В Липецкой области будут судить за убийство 53-летнего житель Ельца. Преступление произошло 10 сентября этого года в одной из квартир на улице Коммунаров в Ельце. Там разгорелся конфликт между гостем и еще один мужчиной.

По версии следствия, обвиняемый во время ссоры обвиняемый схватил со стола нож и 4 раза ударил обидчика в грудь. Хозяин квартиры скончался на месте. В этот момент в другой комнате спала жена убитого. Нападавший разбудил женщину и сообщил, что убил ее мужа.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый во всем сознался. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК передают в суд. Мужчине грозит до 15 лет.