Липчане не хотят жить в трущобах

Липчане жалуются на условия жизни в бараках Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В эту среду, 18 ноября, губернатор региона Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина провели выездное совещание. Они вместе с представителями управления строительства и архитектуры, а также с застройщиками посетили квартал в районе улицы Калинина и Радиаторная. Чиновники смотрели площадки для строительства жилья.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, на участке стоят бараки. Липчане давно жалуются на условия проживания в них. В домах нет ни воды, ни канализации. Пешеходно-транспортная инфраструктура не развита. Не хватает школы, детского сада, спортивных объектов.

- Нельзя превращать город в трущобы, - уверен Артамонов. - Будем предлагать застройщикам выкупить существующие квартиры и расселить людей. Далее в соответствии с генпланом города возводить комфортное жилье

Также руководители города и области доехали до ЛТЗ, прошлись по улицам Ильича, Ленинградской, Студенческой, Волгоградской, Бачурина. В настоящий момент разрабатывается проект межевания данной территории.