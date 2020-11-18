Сотрудники прокуратуры нашли в Каменном логу Липецка коноплю

В прокуратуру Советского района Липецка сообщили о зарослях дикорастущей конопли. Растение обнаружили в Каменном логу, рядом с жилыми домами. Тот участок относится к землям городского округа общего пользования. За ним должны следить органы местного самоуправления.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, после проверки в адрес главы Липецка внесли представление. В настоящее время очаг произрастания наркосодержащего растения уничтожен.

Напомним, что на днях у 47-летнего жителя Липецкого района изъяли почти 10 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ - приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Откуда у мужчины столько запрещенных веществ и что он с ней собирался делать, выясняют следователи.