В четверг в Липецке около 0 градусов и без осадков

Ночью в Липецке будет морозно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 19 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью столбик термометра может опуститься до 12 градусов мороза.

В светлое время суток от 0 до 5 градусов ниже ноля. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт.ст.

В пятницу, 20 ноября, в первую половину дня синоптики прогнозируют солнечную погоду. После обеда будет облачно, но без осадков. Ночью в Липецке до -6 градусов. Днем около 0. Ветер южный 11-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт.ст.

Восход солнца в 7.51. Заход в 16.22. Долгота дня - 8 часов 31 мин.