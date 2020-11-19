Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 19 ноября 2020 года составило 89 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецкой области на 19 ноября 2020 года достигло 89 человек. По данным регионального оперативного штаба, умер 50-летний мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Он проживал в Липецке.

Пациент лечился в больнице. Коронавирусная инфекция вызвала у него двустороннюю пневмонию. У него также имелся тяжелый метаболический синдром и гипертоническая болезнь. Они осложняли лечение. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности медики констатировали смерть.

Напомним, что в регионе выявлено более 9,8 тыс. случаев заражения COVID-19. Около 1,9 тыс. липчан продолжают лечение. У большинства болезнь протекает в легкой форме. За все время пандемии выздоровели 7,8 тыс. пациентов.