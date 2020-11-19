Под Липецком перевернулась "Шкода": погиб водитель

"Фольксваген" врезался в бетонную опору под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали 1 120 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 48 человек не пристегнулись. Автомобилисты 732 раза превысили скорость. Произошло 17 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 18 ноября, в Липецке на трассе "Обход ЛТЗ" столкнулись "Шевроле" и "ВАЗ-2110". Травму получила 32-летняя женщина за рулем отечественной машины. Медики оказали ей помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП - один из водителей проигнорировал сигналы светофора.

В тот же день в Воловском районе на дороге Большая Ивановка - Сапрон перевернулась "Шкода". Судя по всему, 38-летний водитель не справился с управлением. От полученных травм он скончался на месте.

В Чаплыгине в Московском переулке "Фольксваген" врезался в бетонную опору. 45-летнего водителя госпитализировали.