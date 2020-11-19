Под Липецком уничтожили 117 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Под Липецком уничтожили взрывоопасные предметы Фото: УГПСС Липецкой области

Накануне, 18 ноября, в Липецкой области обнаружили 117 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, взрывоопасные предметы вывезли на полигон Тербунского района. Там в 16.10 их уничтожили.

А днем ранее, 17 ноября, вблизи деревни Малые Борки Тербунского района нашли 122 боеприпаса. Участники взрывотехнической группы аварийно-спасательного отряда перенесли опасные предметы на полигон и ликвидировали их.

Напомним, что к боеприпасам нельзя прикасаться, поднимать, перекатывать с место на место. Запрещено бросать взрывоопасные предметы в водоем, закапывать в землю, разводить вблизи костры. В случае их обнаружения звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.