Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 ноября 2020 года: 106 заболевших

В Липецкой области 106 новых заболевших коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Несколько дней назад количество зараженных коронавирусом в Липецке перевалило за сотню. Теперь эта цифра увеличивается. За минувшие сутки побит новый "рекорд" по числу заболевших. COVID-19 подтвердился еще у 106 жителей региона. Так, по состоянию на этот четверг, 19 ноября, выявлено 9 931 случай заболевания коронавирусом.

Напомним, что в минувшую среду заразились 103 человека. Как и ранее, среди районов по кличеству заболевших лидирует Липецк - 42 случая. Лечатся 1 937 жителей области. У большинства болезнь протекает в легкой форме, поэтому они находятся дома.

Выздоровели 7 800 липчан. Не удалось спасти 89 пациентов. Этим утром стало известно о смерти 50-летнего липчанина. У него был тяжелый метаболический синдром и гипертоническая болезнь.