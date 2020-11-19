Липецкий театр Толстого присоединился к Всероссийской онлайн-трансляции в честь годовщины со дня рождения Михаила Водопьянова

Липецкий театр Толстого присоединился к Всероссийской онлайн-трансляции, посвященной годовщине со дня рождения Михаила Водопьянова Фото: Липецкий театр имени Л. Толстого

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого стал участником видеомоста, посвященного 121-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Водопьянова. Прославленный летчик был еще и драматургом, в годы войны и накануне писал пьесы для Липецкого театра. В онлайн-трансляции участвовали библиотеки, школы из разных городов страны и даже целые поселения, которые носят имя легендарного авиатора, музеи, чьи экспозиции связаны с его деятельностью – в частности с освоением Арктики и Антарктики.

Директор липецкого театра Татьяна Горелова рассказала о недавнем международном театральном проекте «Вы в небо ушли…», о постановке в его рамках спектакля по пьесе Михаила Водопьянова с участием студентов – иностранцев. Проект высоко оценили в Министерстве культуры РФ. Актеры театра представили инсценировку, рассказывающую о жизненном пути знаменитого летчика и о первой пьесе «Мечта», в которой автор через главных персонажей описывал свои мечты о покорении Северного полюса, а в день премьеры, так случилось, достиг его сам. Именно в документальности, отмечали эксперты, особая ценность творчества Михаила Водопьянова.