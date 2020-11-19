Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 ноября 2020 года составило 7 857 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 ноября 2020 года увеличилось. За минувшие сутки медики выписали 57 пациентов. Результаты анализов показали, что они здоровы. Так, с начала пандемии в Липецкой области выздоровели 7 857 человек.

Всего в регионе выявили 9 931 случай заражения коронавирусом. За сутки заболели 106 жителей области . В Липецке - 38. В Грязинском районе - 17. В Елецком районе - 13. В Чаплыгинском районе и Ельце диагноз подтвердился у 10 человек. В Усманском - у 6. В Данковском районе 5 зараженных. В Измалковском - 4. В Добровском, Липецком и Становлянском районах по 1 новому случаю.

Лечение продолжают 1 985 липчан. Из них 723 человека находятся в больницах. У 1 262 пациентов болезнь протекает в легкой форме, поэтому они дома. Умерли 89 человек.