Под Липецком арестовали изверга, задушившего пропавшую женщину

Под Липецком арестовали подозреваемого в убийстве 35-летней женщины. Напомним, неделю назад в Тербунском районе пропала местная жительница. В минувший вторник, 17 ноября, ее тело нашли в сарае частного дома в селе Дуброво. На теле присутствовали признаки насильственной смерти.

Предполагаемого преступника вычислили в тот же день. Им оказался 27-летний житель Тербунского района. По версии следствия, 12 ноября между мужчиной и жертвой приозошла ссора, во время которой злодей задушил женщину. Труп он спрятал в сарае.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Мужчину задержали, он дал показания.

В этот четверг, 19 ноября, Тербунский районный суд удовлетворил ходатайство следователя - подозреваемого заключили под стражу.