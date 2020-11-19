В пятницу 19 улиц Липецка останутся без света, 22 - без воды

Липчанам лучше заранее запастись питьевой водой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 20 ноября, в некоторых домах Липецкой области отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроснабжения останутся жители частного сектора: улицы Баумана, Стасова, Третьякова, Брюллова, Белорусская, Арсентьева, СНТ "Сокол-2", а также Поселковая, Паровозная, Ударников, проезд Осенний.

С 9 утра до 5 часов вечера света не будет по улицам Доватора, 2, 4/1, 4а, 4, 6, 8; Папина, 9; Юных Натуралистов, 13; Гоголя, 2; Б. Хмельницкого, 3, 3а, в частном секторе - проезд Боевой, улица Ботаническая.

С 9 утра до 12 дня свет отключат жителям улиц Стаханова, 43, 45, 47; Бунина, 4, 8, 10.

С 10 утра до 5 часов вечера без воды останутся липчане, проживающие по улицам Леваневского, 1; проспект Мира, 10, 12; улица Островского, 4; частный сектор - Островского, Леваневского, Волжская, Санитарная, Пляжная, Береговая, Аносова, Лермонтова.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улицы Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспект Победы, 22; Детская, 4, 4а, 4а ст. 1, 4б, 2; Ангарская, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 23а; переулок Клеверный, Усадебный; улица Римского-Корсакова, 6е; Ковалева, 99; Желябова, 3; Ленина, 7, 9.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут к проспекту Мира, 10; улице Папина, 6; Ангарская, 23 и Желябова, 3. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской - 175 и 236-175.