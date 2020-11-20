Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 20 ноября 2020 года составило 90 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 20 ноября 2020 года увеличилось. Как сообщили в эту пятницу в региональном оперативном штабе, скончалась 62-летняя женщина. Она проживала в областном центре. Это уже 90 смерть пациента с COVID-19.

Липчанка лечилась в больнице. Коронавирусная инфекция вызвала у нее двустороннюю пневмонию. У нее имелись хронические заболевания - сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания сердечно-сосудистой системы. Из-за этого набора пневмония протекала в тяжелой форме. Легочно-сердечная недостаточность прогрессировала. Медикам оставалось только констатировать смерть.

Напомним, что с начала пандемии в Липецкой области выявили более 9,9 тыс. случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 7,8 тыс. жителей региона.