В Липецке столкнулись "Нексия" и "Лада": есть пострадавшие

В столкновении иномарки и "Лады" пострадали 4 человека Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецкой области выявили 2 010 нарушений Правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 6 водителей оказались пьяными. Не пристегнулись 35 человек. Автомобилисты 1 585 раз превысили допустимую скорость. Также произошел 24 аварии. К счастью, из людей никто не пострадал.

Накануне, 19 ноября, на улице Ковалева в Липецке ЗАЗ-Шанс сбил 21-летнего парня. ДТП случилось вне пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали.

На улице Краснознаменной ВАЗ-2115 наехал на 34-летнего мужчину вне "зебры". Пешехода с травмами доставили в больницу.

В тот же день на проспекте Победы столкнулись "Дэу-Нексия" и "Лада-Гранта". 42-летнего водителя отечественной машины госпитализировали. Также пострадали 3 его пассажира. Им медики оказали помощь и отпустили. Предварительная причина аварии - игнорирование сигналов светофора.