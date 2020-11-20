В Липецке щенок застрял между металлическими гаражами

В Липецке между гаражами застрял щенок Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В минувший четверг, 19 ноября, в Липецке спасли щенка. Глупыш застрял между металлическими гаражами на улице Мичурина. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, за жизнь щенка переживали неравнодушные жители. Они позвонили в управление и рассказали о произошедшем.

По указанному адресу выехали спасатели. Они вызволили беднягу из заточения. Перепуганного щенка забрали и отогрели липчане.

Спасатели управления не редко выезжают на помощь попавшим в беду животным. С начала года зафиксировали 12 таких случаев. Так, в сентябре на улице Неделина кот застрял в проеме пластикового окна на 3 этаже. В конце месяца спасатели достали щенков из колодца ливневой канализации на улице Зегеля.