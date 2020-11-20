Пандемия вернула россиянам навык копить деньги

Наиболее активно идея накоплений проявилась у москвичей и жителей Приволжского федерального округа.

Таковы результаты опроса совершеннолетних россиян, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Если проанализировать полученные данные, то цифры таковы: за время пандемии осознал необходимость накоплений каждый третий опрошенный россиянин - 79%, при этом 34% начали копить непосредственно в разгар коронакризиса, а 15% стали инвесторами. И лишь 7% твердо заявили, что никогда не копили и не собираются этого делать.

У 35% из тех, кто откладывает деньги, есть конкретная цель накоплений, 29% - откладывают на «черный день». 7% опрошенных заявили, что тратят сбережения на инвестиции, а 4% вообще не намерены тратить накопленное, поскольку хотят оставить эти деньги детям.

Самыми доходным инструментом россияне считают недвижимость: так полагают 43% опрошенных - чаще всего в Южном и Приволжском федеральных округах. 30% (более всего в Московском регионе) - классический банковский депозит, который по-прежнему остается самым популярным инструментом сбережения денег. 25% респондентов конвертируют в иностранную валюту, 24% - в рынок ценных бумаг, 17% - в собственный бизнес, 19 % - предпочитают откладывать и хранить наличные дома. Еще 6% готовы инвестировать сбережения в криптовалюту, в частности, в биткоин.