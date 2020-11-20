Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 20 ноября 2020 года: 109 новых случаев

В Липецкой области коронавирусом заболели еще 109 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области за сутки вновь бьет "рекорды". На этот раз в регионе заболели 109 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Так, по состоянию на эту пятницу, 20 ноября, в области зафиксировано 10 040 случаев заболевания COVID-19. Напомним, что днем ранее за сутки диагноз подтвердился у 106 человек: в Липецке - 38 случаев, в Грязинском районе - 17, в Елецком - 13, в Чаплыгинском - 10, в Усманском - 6.

Лечение проходят 1 985 пациентов. У большинства болезнь протекает в легкой форме и они находятся дома - 1 262 человека. Остальных пришлось положить в больницу - 723. Выздоровели 7 857 липчан.

Не удалось спасти 90 жителей региона. Этим утром стало известно о смерти 62-летней липчанки.