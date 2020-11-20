Из-за коронавируса в Липецкой области перенесли итоговое сочинение для выпускников

В Липецкой области перенесли итоговое сочинение для 11 классов. Оно должно было пройти 2 декабря. Но в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, выпускники напишут сочинение не ранее 5 апреля 2021 года. Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования, это решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещением России. Его также одобрили на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Также изменится формат итогового собеседования по русскому языку для 9-классников. По расписанию оно должно пройти 10 февраля 2021 года. Дополнительные сроки - 10 марта и 17 мая. Если неблагоприятная эпидситуация сохранится, собеседование пройдет в дистанционном формате.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирусом заболели 109 жителей Липецкой области.