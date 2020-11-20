Рано утром в Липецке мужчина застрял на козырьке, спрыгнув из окна своей квартиры

Мужчину сняли с козырька спасатели Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Необычный вызов поступил спасателям этим утром, 20 ноября, с улицы Депутатской в Липецке. В 4 утра на «112» позвонил 36-летний мужчина и попросил снять его с козырька магазина.

Как выяснилось, липчанин зачем-то выпрыгнул из окна своей квартиры на третьем этаже, но слезть с козырька или вернуться обратно уже не смог. Что толкнуло человека на столь неординарные приключения в 4 утра, неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, все обошлось без серьезных травм, но до звонка спасателям мужчина долгое время провел на холоде без верхней одежды и изрядно замерз.

Бедолагу сняли в 4.02 утра, его спустили вниз по выдвижной лестнице и передали скорой. Кстати, в конце октября спасателям приходилось снимать с карниза 28-летнюю девушку, которая зачем-то тоже решила выйти на улицу не по-людски, а как человек-паук.