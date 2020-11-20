Под Липецком вор снял на телефон, как поджег угнанную машину

Серийного угонщика задержали в городе Елец Липецкой области. Две отечественные легковушки пропали в в одну и ту же ночь с 16 на 17 ноября, в одном и том же районе города. Сначала в полицию обратился 27-летний парень, а затем 36-летний автовладелец. Как выяснилось, оба владельца приехали домой после работы, припарковали машины в разных дворах на улице Коммунаров, а утром автомобилей уже не было.

Полицейские обошли районы и опросили очевидцев и выяснили, что к исчезновению машин причастен неоднократно судимый 32-летний местный житель. Мужчину вычислили и задержали по «горячим следам».

Позже нашли и машины. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, один из автомобилей стоял в соседнем дворе, а второй нашли сгоревшим в другой части города. Причем угонщик сам поджег машину и снял пожар на телефон. Видео с камеры его телефона и стало одним из доказательств.

На рецидивиста завели два уголовных дела по части 2 статьи 158 УК – кража со значительным ущербом. Вору-вредителю грозит до 5 лет.