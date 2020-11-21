В Липецке пропала 17-летняя девушка со шрамом и татуировкой

В Липецке пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут подростка. 17-летняя Чернышева Анна Борисовна пропала в минувшую пятницу, 20 ноября. Она ушла из дома в районе улицы Пришвина. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 16-18 лет, рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Была одета: зеленая болоньевая куртка с молочными полосками, черные джинсы, розовые кроссовки, серая шапка.

Особые приметы: шрам на левой брови, татуировка на голени правой ноги в виде "луны", следы выведенной татуировки между пальцами правой руки.

Просьба ко всем, кто видел Анну Чернышеву или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Либо написать на почту: ppdlip@mail.ru