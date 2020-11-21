Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 21 ноября 2020 года: заболели 112 человек

Еще 112 жителей Липецкой области заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на эту субботу, 21 ноября, количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось. За минувшие сутки COVID-19 заболели 112 человек. Причем 32 новых случая выявили в Липецке. В Грязинском районе - 25. В Елецком районе - 13. В Ельце - 10. В Хлевенском районе диагноз подтвердился у 6 жителей. В Данковском и Тербунском районах - у 5. В Задонском и Усманском районах по 4 заболевших. В Липецком и Чаплыгинском районах - по 2. В Воловском, Добринском, Долгоруковском и Лев-Толстовском районах - по 1 случаю.

С начала пандемии в Липецкой области коронавирус выявили у 10 152 человек. Лечение продолжают 1 985 пациентов. Из них 1 141 находится дома. Остальные 844 липчанина лежат в больницах.

За сутки медики выписали 119 человек. Всего выздоровели 8 075 липчан. Умерли 92 пациента. Этим утром в региональном оперштабе сообщили о мужчине 1956 года рождения, который скончался от COVID-19. У него имелись хронические заболевания. Проживал мужчина в Грязинском районе.