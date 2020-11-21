В парке Победы Липецка вандалы испортили фотовыставку

В Липецке в парке Победы орудуют вандалы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В парке Победы Липецка снова орудуют вандалы. Как сообщили в МАУК "Культурные пространства Липецка", они испортили фотовыставку "Сердечные".

На территории парка установлены изображения различных специалистов за работой - от стоматологов до работников "красных зон" в ковидных госпиталях. Злодеи повредили стенды, сделали огромные царапины и дыры.

Администрация парка уже обратилась в полицию. Охрану территории ужесточат. Липчан просят бережнее относиться к общественным пространствам. А при обнаружении актов вандализма звонить в полицию.

Напомним, что в октябре у театра драмы им. Льва Толстого неизвестные сломали 9 урн. В сентябре поцарапали и испачкали буквы "Сказка" в Верхнем парке. Летом вандалы отломили кисть от памятника художнику Виктору Сорокину, а в Быхановом саду выкопали 5 туй.