В Липецком районе грузчик украл пять туй и посадил их у себя на участке

Липецкие правоохранители раскрыли прошлогоднюю кражу деревьев. В 2019 году в селе Косыревка кто-то украл пять туй с клумбы у местного магазина.

Подозреваемым оказался 37-летний грузчик предприятия, житель Липецкого района. По работе он регулярно посещал близлежащие населенные пункты. Побывав в Косыревке, он приглядел у магазина растущие туи. Вечером этого же дня подъехал на автомобиле к торговой точке, выкопал деревья и отвез домой. Деревья высадил у себя на приусадебном участке, правда, через некоторое время погибли.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемому грозит уголовная ответственность за тайное хищение чужого имущества, а также возмещение ущерба.